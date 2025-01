Senka Umek uvaja nov trend: zabave brez alkohola, a z vrhunsko glasbo

V tujini so čedalje bolj priljubljene brezalkoholne pijače ter koktajli, prav tako zabave brez alkohola, in ta trend prihaja tudi k nam. Za to je poskrbela podjetnica Senka Umek, žena po vsem svetu prepoznavnega DJ Umeka.

Koncept zabav brez alkohola in z odlično elektronsko glasbo je predstavila v Centru Rog pod okriljem nove znamke Amalu, javnost pa jo je že označila za najbolj trezno provokacijo v mestu. Skupaj z ekipo bo letos izpeljala serijo dogodkov z elektronsko glasbo, na katerih ne bodo stregli alkohola.

Uroš in Senka sta nedvomno eden najbolj podjetnih parov na slovenski sceni. FOTO: MEDIASPEED.net

»Želimo preusmeriti plesno kulturo od substanc h gibanju. Z dogodki želimo predvsem odpreti in ponuditi prostor vsem, ki se želijo družiti, žurati in plesati brez pritiskov, da morajo piti, ter omogočiti takšno izkušnjo vsem, ki je še niso imeli,« pravi ustanoviteljica znamke.

Njene zabave ne bodo zgolj spodbujale zdravega življenja, pristnih stikov in treznega druženja, ampak bodo predvsem ponudile kakovosten izbor elektronskih izvajalcev, ki bodo za naš prostor novost ali pa vsaj svežina. Prvi dogodek bo na sporedu 17. januarja 2025 in bo potekal od 17. do 21. ure v industrijsko-intimnem prostoru Velane.

Na odru se bo predstavil srbski duo Utopia s svojim hibridnim setom, v katerem se techno in house združujeta z inštrumentalnimi in vokalnimi vložki v živo. Pridružil se jim bo tudi Clemeen, javnosti znan kot podkaster in producent elektronske glasbe Klemen Selakovič.