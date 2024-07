Senidah za Slovenijo na Evroviziji? Srbom je razkrila, zakaj se to ne bo zgodilo

V zadnjih letih so se v času okoli Evrovizije že pojavili pozivi, naj Slovenijo na izboru zastopa na Balkanu izjemno priljubljena pevka Senidah. Pojavile so se tudi govorice, da so jo že večkrat povabili, a da je pevka povabilo zavrnila. No, govorice niso več govorice. Senida Hajdarpašić je za srbske medije razkrila, da je že trikrat dobila to povabilo in ga vsakič zavrnila. Pravi, da se to, da bi za Slovenijo zapela na Evroviziji, ne bo zgodilo.

»Žal mi je, ker ne morem predstavljati vseh držav. Slovenija me je povabila že trikrat, a vsakič sem povabilo zavrnila zaradi več razlogov. Eden izmed teh je tudi to, da mi je žal, da bi predstavljala samo Slovenijo, ker je to pravzaprav za vse nas, za vse, ki me poslušajo. Moji poslušalci niso samo v Sloveniji, še več jih je v Srbiji, Črni gori, Hrvaški in Bosni,« je priznala Senidah za TV E.