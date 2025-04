Fredi močnejši od bolezni

Priljubljeni koroški pevec Fredi Miler se že tretjič sooča s težko boleznijo, zdravniki so mu namreč spet odkrili raka na sečnem mehurju. Po tretji operaciji je zdaj v procesu zdravljenja s pomočjo kemoterapije.

Fredi v šovu ni zdržal več kot dva tedna. FOTO: POP TV

Kot je pevec povedal za spletni portal 24ur, je tri že prestal, tri pa ga še čakajo. Priznal je, da je po tretji občutil stranske učinke, a ob tem poudaril, da se ne da. »Jaz grem do konca, nimaš kaj. Če sem dal operacije čez, bom tudi te kemoterapije.« Kljub težki diagnozi Fredi ostaja optimističen in se ni odpovedal nastopom, saj, kot pravi, od tega živi. »Tistih, ki izdajajo položnice, ne zanima, ali si zdrav ali ne,« pravi in dodaja, da bo na odru še naprej dajal vse od sebe. Korošec, ki je pred leti tekmoval v šovu Kmetija slavnih in je širši javnosti najbolj znan po uspešnici Vedno si sanjala njega, je še dodal, da »gre do konca, dokler me bodo nosile noge in bo grlo zdržalo«.

Še vedno nastopa, saj pravi, da mora plačati položnice. FOTO: OSEBNI ARHIV

Fredi je o diagnozi prvič spregovorila konec lanskega leta, in sicer v oddaji Milijonar, kjer je Juretu Godlerju zaupal, da je dvakrat prebolel raka, prvič leta 2022, drugič pa leto pozneje. Pojasnil je, da tega ni hotel obešati na veliki zvon, ker ni želel pozornosti medijev: »Svojega stanja nisem želel razkriti, ker me nihče več ne pokliče za nastope. Dosti sem dal že čez. Potem ko sem doživel srčni infarkt, me narod sploh ni več klical. Nastopi pa so moja služba. Če jih izgubim, izgubim delo, zato sem se odločil, da o bolezni ne želim govoriti, saj s tem sam sebi delam škodo.«