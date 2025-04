Najstnika sredi dneva pristopila do občanke, fant jo je prijel za vrat, dekle pa ...

Policisti Policijske postaje Krško so bili prejšnji petek nekaj pred 13. uro obveščeni o ropu pred prodajalno v Krškem. Do oškodovanke naj bi prišla neznanca; fant jo je prijel za vrat, dekle pa ji je iz odprte torbice ukradlo ovojnico z denarjem, bančno kartico in dokumenti. Po dejanju sta storilca pobegnila.

Policisti so ju nemudoma začeli iskati in ju v torek izsledili in prijeli. Ugotovili so, da sta ropala 18-letni fant, ki so ga v preteklem mesecu že obravnavali zaradi tatvin in roparske tatvine, ter mladoletno dekle. Najstnika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj po zaslišanju odredil pripor.

O početju mladoletnice so policisti obvestili pristojni center za socialno delo in starše.