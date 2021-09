Seksisti v programu na RTV Slovenija? Tako se je odzvala varuhinja

Športne dogodke med gledanjem na malih zaslonih spremljajo komentatorji. Ti skušajo biti duhoviti in spodbujevalni, včasih tudi tako, da se z njimi ne strinjajo vsi. Tako so v začetku avgusta za nekaj nejevolje (predvsem žensk) poskrbeli na RTV Slovenija. Ne bi ponavljali, kaj vse so komentatorjem očitali, več o tem v članku Komentatorji olimpijskih iger na RTV Slovenija v nemilosti , se je pa na pritožbe zdaj odzvala varuhinja pravic gledalcev in poslušalcevNjen odziv so objavili na spletni strani RTV Slovenija (nam so v odgovoru na novinarsko vprašanje zapisali, da bomo njen odziv lahko prebrali v mesečnem poročilu varuhinje; trenutno je na podstrani varuhinje objavljeno poročilo za julij). Seksistično komentiranje je označila za povsem nesprejemljivo (nelektorirano): »Novinarjem ni dovoljeno izrekanje opazk, sodb, trditev…, ki so diskriminatorne oz. slonijo na stereotipih in predsodkih, tudi spolnih. V nasprotju s programskimi standardi bi bilo, če bi se skozi katero koli programsko vsebino dopuščalo, utrjevalo, gojilo ali podžigalo diskriminatorne poglede na posameznike ali skupine ljudi.«Zaradi komentarjev reporterjev, ki da ju je zaradi pretirane sproščenosti zaneslo preko meja, se je gledalstvu opravičil tudi odgovorni urednik športnega programa na TV Slovenija