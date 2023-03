Se spomnite Dominika Kozariča? Vrnil se je v Slovenijo in zapel (VIDEO)

Dominik Kozarič je bil eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev. Ustvaril je številne uspešnice, pred mnogimi leti pa je zapustil Slovenijo in si življenje ustvaril na Tenerifu. Kakšno je njegovo življenje na otoku, je razkril naši novinarki revije Suzy.

Dominik se na Tenerifu preživlja s turizmom, a očitno pevskega mikrofona še ni povsem pospravil v kot. Po dolgih letih so ga slovenskih poslušalci lahko spet slišali in videli v petek, ko se je kot gost pojavil v oddaji V petek zvečer. Skupaj z mladim pevcem Žanom Serčičem je odpel svoj veliki hit Ljubi jo nežno in priznati moramo, da ni slišati, da bi bil Dominik izven pevske forme.