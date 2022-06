Nekoč priljubljeni slovenski pevec je pod vodo našel drugi dom (FOTO)

Dominika Kozariča je tisto, kar se skriva pod valovi, privlačilo že od mladih nog. »Bazeni mi nikoli niso bili pri srcu. Po značaju sem precej radoveden, zato rad odkrivam, kar je očem skrito, in med plavanjem ne vidiš, kaj se dogaja v globinah pod teboj, medtem ko je pri potapljanju to popolnoma druga zgodba. Zato obožujem podvodni svet. Pomirja me in obenem vznemirja, v pozitivnem smislu, seveda. Ne nazadnje je to svet, iz katerega izhajajo vsa kopenska bitja, vključno z nami, in na tak način vzpostavim stik z našimi daljnimi prvotnimi predniki. Iz vode smo nastali in v vodo se povrnemo, bi lahko dejal. No, ja, in v malo prahu,« se zasmeji.

Nad svetom, ki se skriva v vodi, se je navdušil ob zaključku tečaja v prvem razredu, ko so morali preplavati bazen po širini. Ker mu ni uspelo držati glave nad vodo, ga je preplaval enostavno na dah, z glavo pod vodo. »Potapljaški izpit sem žal, zaradi težko premostljivih dejavnikov, opravil šele pri osemnajstih,« doda. Na Tenerifu, kjer živi že leta, je nešteto prečudovitih lokacij.

»Včasih toplo, včasih malo manj toplo, predvsem pa izjemno čisto ter polno življenja,« šaljivo opiše morje, kjer se potaplja. »Kadar imam s seboj kamero, mi je snemanje olajšano ob uporabi kompletne potapljaške opreme, ki seveda vključuje kisikovo bombo, vendar me je narava obdarila s kar dobro kapaciteto pljuč, tako da zmorem tudi brez, z omejitvami seveda,« doda. Pod gladino se je v njem prebudil tudi lovski nagon in sem ter tja se zapodi za kakšno od podvodnih živali. »Lovim in potem izpustim. Največkrat gre za hobotnice in rake. Podvodnega ribolova ne izvajam, vsaj zaenkrat ne,« pove. Namesto harpune ali drugih pripomočkov za lov se raje oboroži s podvodnim fotoaparatom ali kamero.

Kadar ima kisikovo bombo, se poda v podvodni svet tudi za eno uro.

»Rad imam fotografijo, vendar so mi podvodni videoposnetki daleč privlačnejši in bolj zanimivi za oko. Moj motiv je pravzaprav vse. Podvodne pokrajine, skalovje, prepadi, podvodni prebivalci,« še pravi. Čeprav ga svet pod vodo vsakič začara, gre pod gladino vedno z jasno glavo. Zaradi varnosti se praviloma potaplja vsaj v dvoje, a pravilo kdaj pa kdaj tudi prekrši. Za svet tam spodaj je navdušil tudi sina, žena pa je raje nad vodo in na kopnem.