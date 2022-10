Se novemu sanjskemu moškemu slabo piše? Čeglaj meni, da ga bodo »pojedle«

Minuli vikend je na male zaslone prišla nova sezona šova Sanjski moški. V prvi oddaji so se kandidatke Blažu predstavile in kmalu je ugotovil, da imajo zelo različne in močne karakterje. Drugo oddajo pa je zaznamovala borba za njegovo pozornost. Ta je komaj dohajal njihovo izmenjavanje na sedežu ob sebi. Takoj ko se je pogovor s katero malček zavlekel in začel razvijati v zanimivo smer, se je na prizorišču že pojavila nova, željna njegove pozornosti.

V nedeljo zvečer se je oglasil prejšnji sanjski moški Gregor Čeglaj, ki je komentiral kandidatke in dogajanje v novi sezoni. Ko sta bila z bratom Urošem na poti v Dallas, je sledilcem sporočil, da sta pogledala prvo oddajo in se ob tem dodobra nasmejala. Gregorjev brat je prepričan, da se je mladi Blaž dobro držal. Za dekleta pa meni, da večina tam ni zaradi njega. »Bodoče 'influencerke',« ga je dopolnil Gregor. »Punce so zelo močnih karakterjev in glede na to, da vem, kakšen je Blaž, mislim, da ga bodo pojedle. Ni dovolj močen karakter, da bi se znal braniti.« Omenil je tudi, da bodo v šov vstopile tri znane tekmovalke iz prejšnje sezone, ki bodo po njegovem mnenju še dodatno premešale štrene.