Savina Atai: 24 ur sem jokala, to je bila najbolj stresna izkušnja v mojem življenju

Kot smo že poročali, sta Savina Atai in njen mož Garret zapustila Novo Zelandijo, saj se nista mogla sprijazniti z ukrepi, ki jih je uvedla država (obvezno cepljenje za učitelje in zdravstvene delavce). Nov dom sta našla v Mehiki, kjer so ju sprejeli z odprtimi rokami.

Zdaj se jima je po dveh letih pridružila tudi njuna psička Lotus, a žal ne brez zapletov. Po pristanku v Mehiki so namreč Lotus za 24 ur zadržali na carini, saj naj bi manjkal eden od dokumentov. Čeprav so zanjo lepo skrbeli, je Savina ni smela videti. V svoji objavi na instagramu je zapisala, da je 24 ur jokala in hodila od enega inšpektorja do drugega, na koncu so morali poklicati še veterinarja.

»Vsi so bili zelo prijazni in sočutni, a so se strogo držali pravil,« je dejala Savina. Na srečo se je vse dobro končalo, Lotus pa je že v objemu svoje lastnice. »Vse, kar sem si želela za božič, je Lotus. Hvala, hvala, hvala.«