Savina Atai končno razkrila, zakaj je zapustila Novo Zelandijo (FOTO)

Savina Atai in njen mož Garret sta mnoge šokirala novico, da zapuščata Novo Zelandijo. Tam sta namreč že postala stalna rezidenta, ustvariti pa sta si želela tudi stalni dom. A tam se je zapletlo. »Pred dokončnim nakupom zemlje sem poklicala IFA svečenika, ki mi (s še parimi angeli na zemlji) velikokrat pomaga dobiti globlji vpogled kadar sem pred pomembnimi odločitvami,« je mojstrica obrazne joge sporočila na Facebooku.

»Situacija na Novi Zelandiji se bo popolnoma spremenila,« ji je po Savininih besedah napovedal svečenik in dejal, da ta kraj zanju ne bo več primeren za bivanje. Savina, pravi, da so se njegove napovedi kmalu uresničile. In to čez noč. »Ne želim živeti v državi, ki svoje ljudi deli na dva dela,« je zapisala. Država je namreč uvedla obvezno cepljenje za učitelje in zdravstvene delavce.

Kam bosta šla?

Kot še dodaja Savina, ne more več gledati, kako njeni prijatelji izgubljajo službe, ker zavračajo cepljenje. »Ne glede na to, da jaz lahko nemoteno delam, ne želim biti del nečesa, ki ni enakovreden za vse! Ne morem se strinjati, da osebni odnos med zdravnikom in pacientom … in intimne odločitve posameznika - niso spoštovane.«

Savina še ne ve, kje bosta z možem našla svoj prostor pod soncem. A kot pravi, vseeno upa, da se bodo zadeve spremenile ter da se bosta nekoč vrnila. »Ne greva iz Nove Zelandije - vanjo sva še vedno, za vedno zaljubljena. Greva iz sveta, ki ni skladen z najino Dušo. A verjameva v nov svet in verjameva, da prideva nazaj.«