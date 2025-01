Saša Lendero razkrila razlog za ločitev: Spraševala sem se, zakaj je imel takšno potrebo

Saša Lendero je odprla svoje srce in povedala svoje najbolj intimne strahove in občutke, ki jih je predelovala skozi težko obdobje. Leta 2022 je odjeknila novica, da se Saša in Miha Herzog ločujeta, razlog pa naj bi bil z njegove strani. Sedaj je Saša v podkastu Onaplus razkrila, da se je borila z vsemi občutki, ki so prišli na dan ob razhodu, posredno pa je povedala tudi, zakaj je do ločitve prišlo: »Zelo sem si želela razumeti, zakaj je moja življenjska zveza razpadla. Popolnoma me je presenetilo in mi odrezalo noge. Najprej je prišlo ven, kaj je Miha naredil, kako je to mogel,« je razkrila. Njuna veza se je končala po 22 letih skupnega življenja in to je bil za oba težek preizkus. »Začela sem se spraševati, zakaj je imel takšno potrebo in kaj je ob meni doživljal, da so se odprle njegove skrinje,« je iskreno priznala.

Spoznala je tudi podedovan vzorec od svoje mame – jaz lahko vse sama, jaz zmorem vse. »Ker sem bila negotova, sem imela toliko večjo potrebo po biti močna.« O tem, zakaj je ob težkih preizkušnjah, kar ločitev zagotovo je, smiselno poiskati mnenje tretje osebe, je spregovorila druga gostja Danica Vidmar, avtorico knjižnega prvenca Deklice brez gnezda: V iskanju poti do odraslih otrok, jungovska coachinja, praktikantka art terapije.

Gostji podkasta Onaplus sta bili Saša Landero in Danica Vidmar. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

V pogovoru z voditeljico Manco Čampa Pavlin in ob gostji Danici Vidmar je Saša Lendero, iskreno spregovorila o tem težkem obdobju svojega življenja. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.