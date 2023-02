Saša Lendero je prvič po ločitvi storila to (FOTO)

»Roka pravice na Ptuju.« Tako je pevka Saša Lendero napovedala svoj sobotni koncert v Karnevalski dvorani Campus Sava Ptuj. Na oder je stopila oblečena v policistko in navdušila polno dvorano oboževalcev, ki so na vse grlo peli z njo.

Pevka je navdušila polno dvorano na Ptuju. FOTO: INSTAGRAM

Simpatična pevka je pred nastopom sporočila še, da zagotovo ne bo šla na kolena, s tem pa je navdušila svoje spletne prijatelje, ki jih je pred dobrim mesecem pustila odprtih ust, ko je javno oznanila, da sta se z Miho Hercogom razšla po 21 letih razmerja in dobrem letu zakona.

Po spletu so se kot požar razširili številni posnetki s Sašinega koncerta, na katerem je bila videti odlično, poleg tega pa je bila kljub velikemu čustvenemu pretresu, ki ga je doživela ob ločitvi, videti odlično razpoložena. »Pravijo, da lahko skoraj vse, kar vemo o življenju, strnemo v tri besede: življenje gre naprej,« je po ločitvi povedala Saša, ki o težavah v raju dolgo ni spregovorila, saj je potrebovala čas, da je sprejela stvari takšne, kakršne so, ter tudi svojo in hčerkino bolečino, ki pride s koncem lepega in dolgoletnega razmerja.

Miha bo skupaj s Špelo Grošelj in Tanjo Kocman komentiral dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. FOTO: PLANET TV

»Pa vendar pride trenutek, ko se je treba soočiti s tistim, s čimer te preseneti življenje. In kaj prinaša? Ne vem. Vem pa, da se bom pogumno in z dvignjeno glavo soočila z vsem, kar prihaja, saj sem in ostajam svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena,« je težkega srca pred tedni priznala Saša, ki pa se veseli nove, drugačne prihodnosti. Saša in Miha sta ob vsem, kar se je v zadnjih tednih dogajalo okrog njunega razhoda, sporočila, da bosta v prihodnje še naprej poslovno sodelovala, Miho pa lahko po novem gledamo kot komentatorja oddaje Poroka na drugi pogled, v katerem bo skupaj s Špelo Grošelj in Tanjo Kocman komentiral dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled.