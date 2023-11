Sanjska Carmen iskreno o svoji diagnozi: Pome je prišel rešilec

Nekdanja resničnostna zvezdnica in spletna vplivnica Carmen Osovnikar je z javnostjo delila, kakšne hude zdravstvene težave ima. Diagnozo so ji odkrili nedavno, zdaj pa je sledilcem zaupala, kaj se dogaja z njenim zdravjem. Kot pravi, je diagnoza takšna, da mora ob napadu jemati zdravila.

Vse se je začelo poleti, ko so jo odpeljali v bolnišnico in se je potem napad še nekajkrat ponovil. Kmalu se je izkazalo, da ima srčno aritmijo, kar so potrdile tudi dodatne preiskave.

Ko so jo sprejeli v bolnišnico, je EKG pokazal, da ima srčni utrip 161, kar je zaskrbelo tudi zdravnike.

Zdravila ji pomagajo

A k sreči se bolezen za zdaj še lahko zdravi z zdravili in upa, da bo tako ostalo. Skrbi jo namreč, da ne bi šla po poti mame, ki ima tudi srčno aritmijo od svojega 55. leta in so ji doslej že štirikrat operirali srce.

Aritmija se ji je doslej večkrat ponovila, zato jo je bilo v začetni fazi strah, da bi jo bolezen doletela na cesti v avtomobilu, kjer preživi veliko časa. A kot pravi, ji je ta strah uspelo dati že nekoliko na stran, bolj pomirjena pa je tudi, ker ima ob sebi vedno zdravila, ki ji lahko pomagajo.

»Po napadu, kot mu pravim, sem popolnoma izmučena, ker gre utrip srca v nebo. Začnem se znojiti in imam občutek, da bom omedlela. /.../ Po napadu sem utrujena, vse me boli in imam občutek, kot da bi pretekla maraton,« pravi.

Sama je sprejela, da je diagnoza zdaj postala del njenega življenja in upa le, da ne bo šlo na slabše.