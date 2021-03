Sanja Grohar se vrača na sceno

Martin in Fani, nova obraza oddaje Pri Črnem Petru FOTO: PLANET TV

Sofiji (Alji Prgin) in Jasni Kuljaj bosta poveljevala nova šefa gostilne Martin (Renato Jenček) in njegova žena Fani (Maja Blagovič). FOTO: PLANET TV

Pa naj še kdo reče, da ne drži pregovor, da so spremembe edina stalnica naših življenj. Veliko sprememb prinaša tudi oddaja Pri Črnem Petru, ki se na Planet TV vrača že to, zadnjo februarsko soboto. V novi, že četrti sezoni, se bodo že znani druščini humoristov zna čelu inv vlogi prikupno zmedene natakarice Sofije pridružili še številni novi obrazi. To bosta v prvi vrsti igralcain, v vlogi krčmarja Martina in njegove žene, sicer umetnice Fani, ki bosta v gostilno poskušala vpeljati čim več pozitivnega vzdušja.»Naša gostilna ni čisto navadna gostilna. V njej bodo po novem tudi umetniške slike, prav tako bomo priredili kakšen koncert. Hočemo jo, skratka, povzdigniti na višjo raven,« pravi Fani oziroma igralka Maja Blagovič. Njen mož, krčmar Martin (Renato Jenček), pa dodaja: »Znano je, da so gostilne od nekdaj tudi prostor za psihoterapije.« Gostilna pa ni dobila le novega lastnika, ampak je studio, v katerem nastajajo oddaje, doživel temeljito prenovo, s katero so se iznajdljivi ustvarjalci oddaje prilagodili tudi novim razmeram, s katerimi se spopadamo ob epidemiji. »Če smo se v drugi sezoni podali v naravo, v tretji pa zabavo v slovenske domove prinašali tudi brez občinstva v studiu, smo tokrat prenovili studio tako, da smo ga spremenili v pravi mestni trg, ki bo odlično prizorišče za glasbene nastope, te pa bo spremljal igrani del s starimi in novimi junaki zabavne oddaje,« razkrivajo na Planet TV.Jasna Kuljaj, ki je vešča improvizacije in se bo ob voditeljski vlogi prelevila še v neposredno in dobrovoljno Veroniko, natakarico, ki si želi postati televizijska voditeljica, pa razkriva: »Zdaj smo šli bolj v smer igrane serije in imamo res dodelane scenarije. Jasni pa bodo tudi tokrat delali družbo natakarica Sofija (Alja Prgin) ter humoristi gasilec Sašo (), novinar Regon (), poštar Peška () in športni navdušenec Franci (), ki se času primerno zdaj ukvarja predvsem z dostavo. Občasno se bosta omenjenim pridružila nova lastnika gostilne, Martin in Fani, ki se ju spomnimo iz številnih gledaliških vlog in TV-serij, Maja Blagovič je, denimo, v priljubljeni Eni žlahtni štoriji upodobila Marijo. Da bo dogajanje še bolj pestro, bosta druščino obiskovala tudi mlad komandir policijske postaje Božo () in policistka Magdalenca (), med stalnimi gosti gostilne bo še pogrebnik Bogomil (), sicer velik oboževalec krčmarjeve žene Fani, trgovino na trgu pa bo vodila trgovka Brigita ().V prvi oddaji bomo od glasbenih gostov slišali in videli skupino Gadi, ansambla Biseri in Topliška pomlad, skupina Gu-gu pa bo poskrbela za zimzelene melodije. Gostili bodo tudi, ki nas je s svojim glasom in stasom nedavno navdušila v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, tokrat pa bo predstavila svojo lastno skladbo.