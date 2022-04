Razočaranje v Masterchefu, Anito spet rešili sotekmovalci

V šovu Masterchef Slovenija je bilo znova napeto. Sodniki so tekmovalce pričakali z običajnimi in zlatimi škatlami. Na vrsti je bila namreč bitka za mesta med najboljšo deseterico ljubiteljskih kuharjev.

Evita je kot najbolj perspektivna tekmovalka tokrat kuhala sama. Določila je tudi pare, ob tem pa pokazala, da se nikogar ne boji, prav tako se je odločila, da izbere zlato škatlo, kar je pomenilo, da so sodniki samo zanjo odprli trgovino, kjer je lahko nabrala, kar je želela. Pripravila je odličen ribji brodet s koruznim kruhom, a sta jo na koncu premagala Jure in Anita. »Evita, odlično si se borila, proti sebi pa si postavila zelo močne pare. In en par te je premagal,« je rekel BIne Volčič, Karim Merdjadi pa je dodal: »Zmagala je jed, ki je bila pripravljena premišljeno in je ustvarila največje doživetje.«

Velja omeniti, da sta bili ob vsem tem še posebej razočarani Maša in Daša, ki se jima je prav tako nasmihala zmaga. Maša je bila mnenja, da se je Aniti znova po zaslugi sotekmovalcev posrečilo priti na balkon.