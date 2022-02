Raznežilo vas bo: Tako sta starša Viljema Julijana razkrila spol otroka (VIDEO)

Nina in Gregor Bezenšek (SoulGreg Artist), ki sta pred dobrim dvema letoma izgubila komaj dveletnega sina Viljema Julijana in sta svoje življenje posvetila otrokom z redkimi boleznimi, sta v začetku decembra sporočila novico, da bosta zibala. V teh dneh sta v videospotu za svojo novo pesem glasbenika SoulGreg Artista razkrila tudi spol otroka.

Videospot je nastal na na otoku Pag na Hrvaškem. V njemu poleg SoulGrega Artista nastopa tudi njegova žena Nina, s katero se sedaj z vsem srcem veselita novega življenja. »Naj vas najina življenjska zgodba in ta pesem spomni na to, da ljubezni ni vredno izdati za nič na svetu,« pravi glasbenik o sporočilu pesmi.

V videospotu sta na ljubek način preko kvačkanih modrih copatk razkrila, da bosta dobila sina. »Z Nino sva pred kratkim izvedela tudi novico, katerega spola je najin otrok in sva se tega neizmerno razveselila. V videospot sem zato vključil drobno podrobnost, ki se nanaša na to,« skrivnostno pravi glasbenik in dodaja »pozoren gledalec lahko iz te podrobnosti marsikaj sklepa.«

SoulGreg Artist je izdal videospot za svojo novo pesem Ljubezni ne izdaj, v katerem pa je razkril tudi nekaj zelo osebnega. »To je pesem upanja, ljubezni in veličine življenja. Napisalo jo je moje srce iz občutka moje velike zmage, ko sem premagal mojo največjo bolečino. In ta velika zmaga je ljubezen, za katero sem se boril vse življenje. Zato sem pesem naslovil Ljubezni ne izdaj,« o skladbi pravi glasbenik.

Skladba Ljubezni ne izdaj je melodična in veličastna pop balada z elementi R'n'B-ja in soula. V pesmi se mu na vokalu pridruži tudi njegova Nina ter vokalista Tina in Dejan iz njegove spremljevalne skupine BigLights Band. Tako kot vse svoje pesmi do sedaj je SoulGreg Artist tudi to pesem ustvaril popolnoma sam v svojem studiu, poleg glasbe pa je napisal tudi besedilo, naredil produkcijo in aranžma. Prav tako je sam napisal scenarij za videospot in ga tudi zrežiral