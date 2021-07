Razkrivamo, v čigave roke je šla zadnja Gregorjeva vrtnica (OPOZORILO)

Sanjski moški FOTO: Tvspored-service Tvspored-service



Presenečenj kar ni in ni bilo konca

Odločilo se je srce

FOTO: Voyo

Šov se je zaključil, se bo ljubezen nadaljevala? FOTO: Voyo

Pa smo dočakali konec najbolj romantičnega šova. Sanjski moški je oddal svojo zadnjo vrtnico in zdaj je jasno, katero dekle je osvojilo njegovo srce. Zdaj je že znano vsem, da so se v »polfinale« prebilein, a tisti, ki so si zadnji dve oddaji, ki bosta sicer na sporedu danes in jutri zvečer, že ogledali na Voyu, vedo tudi, katera je zmagovalka. Če ne želite vedeti, kako se vse skupaj odvijalo in bi si raje dramatični razplet ogledali, svetujemo, da tukaj končate z branjem. V nadaljevanju bomo namreč razkrili, kaj se je dogajalo v zadnjih dveh oddajah.Sanjski moškije v predzadnji oddaji, ko so pred njim stala še tri dekleta, na voljo le še dve vrtnici. Pred dokončno odločitvijo pa je z vsako izmed deklet še preživel nekaj časa na samem. Beseda je tekla o tem, kako so preživeli skupaj zadnji zmenek, ko jih je Gregor obiskal v njihovem domačem okolju in spoznal njihove družine in bližnje. Z vsako izmed njih si je na samem izmenjal tudi nekaj nežnosti, a dekleta so to dobro sprejela in to razumele kot del šova. Po času na samem so bile vse tri nekoliko živčne, a samozavestne, da bodo ostale.Anja in Kaja sta se celo pogovarjali o tem, kako se jima ne zdi Tjaša primerna za Gregorja, saj imata različne poglede na stvari. Anja je celo omenila, da se ji zdi Tjaša za svoja leta nekoliko nezrela, v primerjavi z njima.A Gregorjeve oči očitno tega niso videle tako. Na podelitvi vrtnic je bilo sila napeto. Prvo je Gregor podelil Anji, druga pa je šla v roke Tjaši. Kaja je tako tik pred koncem morala vidno razočarana zapustiti šov. S solzami v očeh je povedala, da Gregorju želi vse najboljše in da mu želi, da bi našel ljubezen in tisto pravo.Ostali sta dve, Anja in Tjaša. Da bi se prepričal, katera je tista prava, je Gregor z vsako od njiju imel še en zmenek. Ker je želel videti, kako se Anja obnese z otroki, je pripravil zmenek, na katerem sta animirala otroke, se z njimi igrala in brala. Ob prebiranju zgodbice so poljubi med njima kar deževali. S Tjašo pa sta zavila v kuhinjo. Pripravljala sta njoke v smetanovi omaki ter lososa s sladkim krompirjem. Tjašo je zmotilo, da je Gregor ves čas popravljal stvari za njo, označila ga je celo za tečkico, kar mu ni bilo najbolj všeč. Trudil se je, da bi z njo vzpostavil stik, da bi si bila blizu, a se mu je Tjaša spretno izmikala. Med pogovorom ji je omenil, da ga to moti, da ni tako sproščena in da je postavila zid. Tjaša mu je pojasnila, da se pred kamerami pač ne more tako sprostiti.Po dveh intenzivnih in zanimivih zmenkih je Gregor moral zbrati svoje občutke in misli ter prisluhniti svojemu srcu. Trojica se je dobila na Bledu, kjer so se pred končno odločitvijo še sestali z Gregorjevo družino. Gregorjevi mami in očimu pa sta se pridružila še njegov brat dvojček Uroš in njegova ljubka nečakinja. Obe dekleti jima je Gregor predstavil in obe sta navdušili. Nekaj pomislekov so sicer imeli zaradi let, a so se ti razblinili, ko sta dekleti suvereno nastopili in se predstavili. Po srečanju z družino je bila Tjaša vidno ganjena, jokala in rekla, da še nikoli ni srečala takšnega moškega, kot je on.Uroš je Gregorja opomnil, da mora dobro premisliti in pretehtati, kaj pomeni, če se odloči za Tjašo. »Kot moški boš nosil odgovornost, če se zaradi tebe preseli v drugo državo,« mu je položil na srce in dodal, da mora na koncu biti odločitev njegova in da mora poslušati srce. Gregor se je spomnil tudi njegovih besed ob odhodu v šovu, ko mu je dejal, da je na koncu dneva povsem vseeno, kako dekle izgleda, če se ne more z njo sproščeno pogovarjati, smejati in v tišini sedeti.Sanjski Gregor je povedal, da mu mnenje družine veliko pomeni, da ga ceni, a da se bo odločil glede na to, kaj mu veli srce.Med zadnjo ceremonijo je Gregor Tjaši povedal, kako lepo se je imel z njo in kako zelo mu je všeč, a da je težava v tem, da ni znal podreti zidu, ki ga je postavila okoli sebe. To je spoznala in videla tudi Tjaša. "Mislim, da povezava ni bila tako močna, da mene izbere," je v solzah dejala Tjaša. "Težko se je odpreti eni osebi, ki je ne poznam tako dobro. Marsikaj bi še lahko videl, a tako pač je," je dejala vidno skrušena dolgolaska.Tjaša se je morala posloviti, pred njega pa je nato stopila še Anja. Povedal ji je, kako zelo dober vtis je naredila nanj, kako lepo se je imel z njo in da z nobeno ni zgradil takšnega odnosa, kot ga je zgradil z njo. A nato je sledil mučen premor in Gregorjev izaja, ki se je začela z "ampak".Anja se je ustrašila, da bo to usodno. Pomislila je celo, da Gregor ni izbral nobene. Gregor ji je povedal, da ga motijo njena leta in da do zdaj nikoli ni šel čez sebe in da nikoli ni stopal iz okvirjev, ki si jih je postavil. "Morda je napočil čas, da stopim iz svojih okvirjev in cone udobja ter poslušam svoje srce." Sledila smrtna tišina in resnost. V tistem trenutek pa se ji je Gregor nasmejal in dejal, da tokrat prvič z nasmehom na obrazu poklanja vrtnico, ki jo je Anja z veseljem sprejela. Sledili so strastni poljubi in močni objemi.Z ladjico sta se odpeljala novim dogodivščinam naproti. Ali njuna ljubezen še traja, pa bomo izvedeli v kratkem.