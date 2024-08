Radijska voditeljica o pevčevi bolezni: Pel je s pljučnico, ob njem so bili vseskozi reševalci

Slovenska radijska voditeljica Tamara Goričanec je razkrila doslej še neznane podrobnosti o nedavnem nastopu Bore Đorđevića, pevca skupine Riblja čorba, v Ljubljani.

Bora Đorđević že dneve v ljubljanskem kliničnem centru, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Da je frontman Riblje čorbe v slabem zdravstvenem stanju, so najprej razkrili na uradni Facebook strani skupine, kjer so zapisali, da ima hudo pljučnico, zaradi katere so ga hospitalizirali in kasneje priključili na respirator.

A pljučnico je imel Bora menda že 20. aprila letos, ko je nastopil na velikem koncertu v Ljubljani ob 45-letnici zasedbe, piše Kurir. Kljub temu je izpeljal koncert do konca.

Radijska voditeljica Tamara Goričanec je za Kurir dejala, da je bila na tem koncertu in da ni bilo samoumevno, da bo koncert izpeljal do konca.

»Bila sem na tem koncertu, ki je bil eden njegovih zadnjih. Lepo je bilo. A do zadnjega sploh nismo vedeli, ali bo pel, ker je bil takrat še v UKC Ljubljana z težko obliko pljučnice. A je vztrajal, šel na oder in odpel, kot da je zdrav in mlad. Ekipa nujne medicinske pomoči je bila ves čas ob odru, če bi se mu zdravstveno stanje naglo poslabšalo. Takrat je bilo res lepo ga poslušati, danes pa me ob tem kar zmrazi,« je dejala Tamara Goričanec, ki je velika oboževalka Riblje čorbe, zato upa, da bo pevec okreval.

Bora Đorđević (71) se je v Ljubljano preselil 2017, kjer živi skupaj s svojo 28 let mlajšo soprogo Dubrovko Milaković, ki je njegova tretja soproga. Preden se je preselil v Ljubljano, je Slovence hladno ozmerjal z dunajskimi konjarji, a je, kot kaže, v Sloveniji le našel svoj košček raja na tem planetu.