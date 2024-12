Znani Slovenec iskreno: Včasih si bil samo čuden, nekdo, ki ni znal brati (VIDEO)

December je za številne čas veselja in druženja, mnogi pa pod pritiski pričakovanj, ki jih s seboj nosi zadnji mesec leta, težko najdejo radost v življenju.

V svežem podkastu Oneplus se je Manca Čampa Pavlin pogovarjala z nekdanjo biatlonko Tadejo Brankovič in novinarjem in avtorjem Tomažem Miheličem. Rdeča nit izjemno prijetnega pogovora je bila iskanje radosti.

Biti radosten je zagotovo lepo, ni pa vedno lahko priti do tega stanja, sploh v obdobju odraščanja, ko večina še išče svoje mesto v svetu.

»V otroštvu je bila največja preizkušnja predvsem najti svoj prostor. To, kako si v množici ljudi, predvsem vrstnikov, s katerimi se lažje primerjaš, izboriš svoj glas, svojo pozicijo, vrednost. Poskušaš na različne načine in jaz sem se dolgo spraševal, zakaj tako izstopam. To ni bila želja po izstopanju, ampak preprosto tak kot sem, brbotav. Danes seveda poznamo kup enih stvari in lahko rečemo: ’Aha, to pa je morda ADHD, to je pa morda kakšna druga stvar.’

Včasih ni bilo tako, včasih si bil samo moteč in čuden, nekdo, ki ni znal brati. Jaz imam še dandanes velike težave z branjem. Imel sem pa odlične ocene, seveda tudi enice, dvojke, trojke, vse je bilo. Ampak na splošno sem bil dober učenec. In potem ves čas iščeš in iščeš in se trudiš, pogosto na morda nepravilni način. Kaj pa je prav ali ne, saj ne dobimo mi zdaj enega vodnika, po katerem se moramo razvijati, ampak poizkušaš in toliko časa, dokler ne najdeš te radosti, v kateri pa ti dejansko in iskreno uživaš,« je v podkastu povedal Tomaž ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.