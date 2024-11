VIDEO: Ljubezenski partnerski odnos je izbira, ne naključje (Oriana Girotto in Bruno Šimleša)

V četrti epizodi podkasta Onaplus smo gostili Bruna Šimlešo, priznanega hrvaškega pisatelja in predavatelja, avtorja knjig in strokovnjaka za odnose ter Oriano Girotto, dolgoletno novinarko in zagovornico ženske neodvisnosti. Pogovor je razkrival globoke uvide o ljubezni, odnosih in izzivih sodobnega partnerstva.

Bruno, ki pravi, da se ljubezen ne more zgoditi na prvi pogled, priznava, da je tudi njun odnos z ženo že doživel različne preizkušnje, še posebej v obdobju, ko je bila hči majhna. Oriana po drugi strani odkrito pove, da sta se z Borisom Cavazzo poročila po zgolj treh mesecih poznanstva, da je šlo za čudovito ljubezen na prvi pogled, ki je trajala kar sedem let. Sicer Oriana priznava, da je vsakič, ko je v partnerstvu začutila, da z izbrancem nista več podobnomisleča, krenila svojo pot. Zaupala pa nam je tudi, da se je dostikrat zgodilo, da se je po razhodu odnos v prijateljskem smislu boljše iztekel.