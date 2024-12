VIDEO: Iskanje smisla po težkih preizkušnjah (Tadeja Brankovič in Tomaž Mihelič)

O izjemni moči osebne volje, vztrajnosti in pogumu smo govorili s Tadejo Brankovič, nekdanjo vrhunsko biatlonko, štirikratno udeleženko zimskih olimpijskih iger, ki je po koncu športne poti v avtobiografski knjigi Peta olimpijada odkrito spregovorila o boju z rakom, ločitvi, osebni rasti in iskanju življenjske moči, ter Tomažem Miheličem, slovenskim novinarjem, pisateljem in članom priljubljene glasbene skupine Sestre, ki se je v zadnjem obdobju posvetil dobrodelnosti. Je tudi avtor letos izdane knjige Camino 33 – To ni še ena knjiga o Caminu.

Tadeja Brankovič: Kje je našla moč v najbolj temnih trenutkih, ko je šlo vse narobe?

Tadeja pravi, da so bile štiri olimpijade zgolj priprava na peto olimpijado, torej na čas po zaključeni karieri, ko si je želela mirnega družinskega življenja. Navajena je bila, da je bilo v športu vse ves čas strukturirano, ko pa si je želela drugačne zgodbe, je šlo vse narobe: ločitev, diagnoza raka, soočanje z izrednimi stanji. In kje je v takšnih trenutkih našla moč?

Prisluhnite podkastu TUKAJ, na Onaplus.si.