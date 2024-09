Prihaja nov film Mitja Okorna: oglejte si prizore, ki so jih posneli (VIDEO)

V sredo bo luč sveta na Netflixu ugledal nov film slovenskega režiserja Mitja Okorna – Bokser. Film govori o boksarju Jedrzeju, ki zato, da ubeži očetovi senci, zbeži in zapusti komunistično Poljsko in se preseli v London, kjer sledi svojim sanjam, da postane profesionalen boksar.

Okorn se je podpisal pod režijo in scenarij, film pa je zmontiral Slovenec Jan Belcl. Kot režiser v postprodukciji je sodeloval še Luka Veler.

Bokser ni prva Okornova stvaritev, ki jo bodo predvajali na Netflxu. Z Belclom sta za Netflix ustvarila mračno komedijo Vsi moji prijatelji so mrtvi. Velik met pa mu je uspel tudi v Hollywoodu, kjer je režiral romantično komedijo Life in a Year, v kateri sta igrala Jaden Smith in Cara Delevingne.