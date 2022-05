Prevarana Mitičeva odkorakala direktno na policijo

Simpatična komentatorka in komedijantka Ana Maria Mitić je s svojimi sledilci delila neljub dogodek. Bila je žrtev zlorabe osebnih podatkov, njeni sledilci pa žrtve prevare. Nekdo je namreč zlorabil njeno ime in fotografijo ter ustvaril lažni profil, s katerim je izkoriščal zaupanje njenih sledilcev. Vse skupaj je Mitićevo tako razjezilo, da se je odločila obiskati policijo in zadevi naredila konec. Tole je sporočila svojim sledilcem:

»Konstantno generirajo nove linke z nekim člankom, kako razkrivam skrivnost o izgubi teže, še mi pišete, če neke tablete za hujšanje res delujejo … Ne delujejo!! Medtem ko sprehod … to pa zagotovo pomaga. Jaz grem na primer kar do policijske postaje, tole prijavit, ker noben se ne bo okoriščal z mojimi ljubimi sledilci, ki prevarantom ravno na podlagi moje iskrene in dobrodušne osebnosti še toliko bolj verjamejo.«