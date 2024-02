Prešerno na Julijinem Vrtu (FOTO)

Še ta mesec se bo odvrtelo 190 let, odkar je France Prešeren neuslišano ljubezen do Primičeve Julije prelil v Sonetni venec. In četudi sta pretekli že skoraj dve stoletji, naš veliki bard s svojega trga še vedno strmi proti hiši, kjer je prvič uzrl obraz svoje ljubljene.

Pogleduje od vrveža mestnega središča proti nekoliko odmaknjenemu atrijskemu vrtu, ki sta ga na predvečer našega kulturnega praznika napolnila romantika in poezija. Poprej dolga leta zaraščenemu dvorišču Julijine hiše so Urban Sever, Urška Miklič in Dominik Gobec namreč vdihnili novo življenje in kraj, kjer se je rodila poezija, spremenili v privlačen prostor druženja ob zvokih in barvah sodobnega kulturnega utripa. Na mestu Julijine hiše je kulturnim vplivnikom tedanjega časa, med temi tudi Josipu Jurčiču, zatočišče dajala gostilna Beli volk.

Dominik Gobec, Urška Miklič in Urban Sever so ikoničnemu prostoru vdihnili novo življenje.

Flora Ema Lotrič se je pesniku poklonila z verzi Pod oknam, Dominik Bagola - Balladero je temu dodal svoje note, ki pobožajo.

Zdaj pa je na njenem mestu zaživela privlačna kavarna Vrt, ki je že na odprtju nakazala, da ta nekdaj ikonski kraj spet postaja kulturno in družabno stičišče. V intimnem ozračju te nove ljubljanske pridobitve se je Flora Ema Lotrič pesniku poklonila z nekaj njegovimi verzi, pobožala je glasba Dominika Bagole - Balladera, piko na i pa je z uspešnicami slovenske popevke naredil Jamirko.

Kakšnih sto gostov, med temi precej ustvarjalcev sodobne kulturne scene, kot so Domen Valič, Aljoša Bagola, Ula Furlan, Kristijan Crnica in Jernej Kržič, pa je sproščeno kramljalo, nazdravljalo in se razvajalo z butičnimi grižljaji iz hišnega food trucka, kjer si poulična hrana poda roke s slovensko gastronomsko tradicijo. Zato štručke s kranjsko klobaso ali pa trgano račko in rdečim zeljem, pa žlikrofi s pomakami ipd., kar je vse lahko odlična spremljava koktajlom. Ti bodo namreč tekoča rdeča nit Vrta, ne nazadnje je del mladostnega tria za Vrtom tudi vrhunski miksolog Dominik, ki je bil del ekipe z dvema michelinkama okitene restavracije Milka.

»Tu hrano spremlja pijača. Ne obratno,« pove Urban, sicer pevec skupine Los Ventilos, ki bo bdel nad kulturnim programom tega novega družabnega kotička. Vsega sicer še ne izda, a vsak četrti petek v mesecu bo vrtičkanje, junij in september bodo obogatili koncerti vseh žanrov, svoje mesto pa bodo našli tudi drugi z umetnostjo prepojeni dogodki.