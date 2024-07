Presenečenje za Moniko Avsenik

Glasbenik Kristijan Crnica, ki nastopa pod umetniškim imenom Kikifly, že nekaj mesecev pridno dela na jahti, kjer tudi nastopa. Med potovanjem po Sredozemlju je izvedel, da bo pevka Monika Avsenik, za katero je napisal besedilo pesmi Nisem več edina, nastopila na Melodijah morja in sonca, zato se je odločil za simpatično potezo. Mariborčan se je odločil, da bo prišel v Slovenijo in pevko presenetil na festivalu v Portorožu.

Tudi Kikifly je uspešen glasbenik. FOTO: KATJA GROBELNIK

»Še zadnjih deset minut pred odhodom nisem vedel, ali se bo vse izteklo in ali bom sploh dobil proste dneve ter organizacijsko vse izpeljal. Z jahto smo bili na Hvaru, tako da sem šel s katamaranom do Splita, nato do Zagreba z letalom, z avtom do Maribora in potem v Portorož,« pove Kristijan, ki mu utrujenost zaradi dolge poti ni zbrisala širokega nasmeha z obraza. Moniko je presenetil z velikim šopkom rož, presenečenje je seveda več kot uspelo in pevka je bila vidno ganjena. Avsenikova je imela na festivalu podporo družine, pesem, ki jo je napisal Kikifly, pa je čutna balada oziroma mešanica med, ki Moniko navdušuje že od najstniških let, in Disneyjevim muzikalom. V spremljevalnem bendu je bil tudi njen srčni izbranec, prav tako glasbenik, zato se je na dogodku ob svojih ljudeh odlično počutila.