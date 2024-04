Premierna uprizoritev Prizorov iz zakonskega življenja

V mariborski drami so na odrske deske postavili Prizore iz zakonskega življenja Ingmarja Bergmana, ki so bili v sedemdesetih, ko so se pojavili na prodajnih policah, deležni očitkov, da vplivajo na povečano stopnjo ločitev v Evropi.

Klasiko enega največjih scenaristov in režiserjev preteklega stoletja je režirala koroška Slovenka Mira Stadler, lanska prejemnica nagrade Stella22 za udarno uprizoritev, v glavnih vlogah pa kot zakonca nastopata Ksenija Mišič kot Marianne ter Vojko Belšak kot Johan. Gre za zgodbo oziroma nekakšno obdukcijo, ki izvira iz razpada njegovega zakona z Liv Ulmann, s katero je bil poročen med letoma 1965 in 1970.

Besedilo je prevedla Alenka Klabus Vesel, dramaturško je svetovala Maša Pelko, scenograf je Andrej Rutar, kostumografinja Katarina Šavs ter avtor glasbe Nikolaj Efendi. Predstava bazira na avtorizirani francoski priredbi Jacquesa Fieschija.

