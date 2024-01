Prekmurski podjetnik ponosen na svojo penino

V razkošni Kristalni dvorani Hotela Kempinski Palace Portorož je potekal že 10. Festival penin, ki je znova privabil vrhunske peničarje in proizvajalce šampanjcev iz Slovenije in tujine.

Tako so tudi ljubitelji najboljšega, kar ponuja vinska trta in tokrat tudi samorodna šmarnica, lahko okusili več kot 100 najboljših penin iz 31 slovenskih ter še 11 hrvaških, italijanskih, španskih in francoskih kleti.

Znani Prekmurec na trgu že dlje ponuja nekoč prepovedano šmarnico.

Toda to ni vse, med nagrajenimi peninami se je znašla tudi prva slovenska penina iz šmarnice. Znani prekmurski humorist in glasbenik Geza Farkaš namreč na trgu že dlje ponuja nekoč prepovedano šmarnico, ki je zdaj priznana kot aromatizirana fermentirana pijača in že osvaja medalje tudi na največjih tekmovanjih. »Možakar, ki je oral ledino pijač iz samorodnic, je osvojil zlata vredno srebrno medaljo za Gezovo penino iz šmarnice,« nam je sporočil njegov sin Grega Farkaš, sicer pa družinski menedžer, direktor marketinga in komercialist.

Geza Farkaš ali, kot ga poznajo v Pomurju, Geza se zeza pa nam je razložil, da so prvo penino iz šmarnice na svetu, ki je bila dolga leta prepovedana, naredili prav na njegovo pobudo, in sicer v prostorih Kleti Radgonske gorice. Tako je potrjeno, da je Gezova penina prva, ki je narejena iz šmarnice po klasični metodi na svetu. Značilnosti šmarnice so, da je bela sorta grozdja, odporna proti boleznim in pozebi, je zelo aromatična in jagode se rade osipajo. Šmarnica je ta hip najbolj ekološka pijača, saj je v nasprotju z drugimi trtami in sadjem ni treba škropiti po vsakem dežju.