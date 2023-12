Skrivne poroke in rojstva znanih Slovencev: ob objavi je završalo

Kdo vse je dahnil usodni da? Kdo si je obljubil večno zvestobo? Kdo je kronal ljubezen z dojenčkom? Kar nekaj znanih Slovencev je poskrbelo za pravljične trenutke in z njimi so se veselili tudi številni oboževalci.

Poroka leta na Pohorju

Za poroko leta je poskrbel pevec in radijski voditelj Tim Kores - Kori. Kori in njegova najdražja sta si večno zvestobo obljubila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, kjer je glasbenik tako rekoč domačin, kočija, s katero sta se mladoporočenca odpeljala iz cerkve, pa je prisotne za hip pustila brez besed. Tim in Julija sta tudi sicer dala velik poudarek na tradicionalnem in lokalnem, tako pri oblačilih kot pri hrani, poročno slavje pa je potekalo na tisoč metrih nadmorske višine, v restavraciji Woods of Sinic, kjer je bilo po Korijevih besedah izvrstno poskrbljeno za dobro jedačo in pijačo.

Zaročenca Tim Kores - Kori in Julija Bratec Veleski sta dahnila usodni da. FOTO: Marko Pigac/mp

Sedmega februarja sta se premier Robert Golob in Tina Gaber prvič skupaj pojavila v javnosti, na Prešernovi proslavi, in tako potrdila govorice, da sta par, čeprav se je o njuni ljubezni šušljalo že nekaj mesecev prej. Skupaj so ju namreč zalotili že v Italiji, in sicer na božičnem koncertu v Vatikanu.

Tina Gaber in Robert golob v Franciji. FOTO: Zaslonski Posnetek

Usodni da sta 26. avgusta dahnila voditeljica Maja Pinterič Kolarević in Gregor Kolarević. Poroka je bila nekaj posebnega tudi zato, ker ju je poročila prijateljica, znana strokovnjakinja za partnersko in družinsko problematiko Melita Kuhar.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Alenka Ružič Jovović in Marko Jovović sta se poročila. Njuna pravljična poroka se je odvila na Krasu in povabilo so dobili le družinski člani in tesni prijatelji. Alenka ni skrivala, da si je poroke želela, a sta z Markom čakala na pravi trenutek, ki je prišel to poletje, in zdi se, da je zdaj njuna sreča še popolnejša.

Alenka Ružič Jovovič in Marko Jovovič. Foto: Dejan Javornik

Za eno najlepših ljubezenskih pravljic na našem zvezdniškem nebu je letos poskrbela prelestna Katarina Čas, ki je nadvse srečna v objemu srčnega izbranca, italijanskega filmskega skladatelja Luce Ciute.

Zaroka leta in skriti naraščaj

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegovo dolgoletno dekle Anamaria Goltes sta se zaročila. Luka je Anamario zaprosil za roko ravno na dan, ko praznujeta obletnico zveze, 7. julija. Konec leta pa je na spletu presenetila novica, ki je nihče ni pričakoval. Luka in Anamaria sta se razveselila dojenčice Gabriele.

Srečna starša ljubkujeta novorojenko. FOTO: Instagram

Decembra je veselo novico, da je postal očka, sporočil tudi glasbenik Dejan Vunjak, ki je dogodek pridno skrival vse do prihoda na svet. Sina se je razveselil z dolgoletno partnerko Kim, ki je javnosti ne izpostavlja. Nadela sta mu ime Oliver.

»No, pa imamo še enega Vunjaka. Dragi Oliver, dobrodošel! Želim ti, da bodo tvoji koraki na življenjski poti srečni in veseli,« je na instagramu zapisal slovenski glasbenik.

Influencerski baby boom

Osebna trenerka in vplivnica Patricia Pangeršič je letos prvič postala mama. 27-letnica se je s partnerjem razveselila sina Taia. Na fotografiji iz porodnišnice, na kateri je celotna družina, je zapisala, da se je deček rodil 3. februarja, in v angleškem jeziku dodala, da je novopečenim staršem že ukradel srce.

Patricia Pangeršič FOTO: Osebni Arhiv

Spletna vplivnica Sanja Grohar Kovič se je letos razveselila rojstva drugega otroka Valentina. "14. julij, naša srca so polna. Pridružil se nam je Valentin. Zelo hvaležna babicama Nadi in Tiji za vso pomoč pri porodu ter vsem ostalim krasnim babicam," je novopečena mamica zapisala na družbenih omrežjih. Drugorojenca je rodila v porodnišnici Postojna.

Sanja Grohar in njen drugi - Valentin. FOTO: Zaslonski Posnetek

Nekdanja miss športa, podjetnica in spletna vplivnica Ajda Sitar Žumer, je 26. marca povila svojega drugega otroka, zopet punčko. Prvorojenka Rubi se je paru pridružila junija leta 2020, ideja za njeno ime pa je padla med 10-urno vožnjo v Nemčijo, ko sta s soprogom Janom razmišljala o izbiri imena, je povedala takrat.

Njihova družinica se je povečala. FOTO: Instagram

Ljubica Špurej Jazbinšek se je razveselila še drugega otroka. 8. novembra ob 15. uri je na svet prijokala njena hčerka Ana. Ljubica je na svojem instagram profilu razkrila, da je deklica velika 50 centimetrov, tehta pa 3320 g. Ob objavi fotografije prikupne deklice je ponosna mamica zapisala: "Velika borka in velik ponos mamici, očiju in zlatemu bratcu Jakobu."