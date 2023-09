Korijeva poroka je bila kot iz pravljice

Radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori je po letu in pol zaroke končno pred oltar popeljal svojo izbranko Julijo Bratec Veleski, lepotico makedonskega rodu in članico izjemnega dua De Liri. Štiriintridesetletni Štajerec zdaj s ponosom pove, da je poročeni moški, poroka oziroma dan, ko je svoji najdražji obljubil večno zvestobo, pa se mu bo za vedno vtisnil v spomin. »Pravijo, da se ženin in nevesta nimata tako dobro na svoji poroki kot ostali. Ne bo držalo! To je bil eden izmed najboljših, najbolj norih in najlepših dni v najinem življenju,« je misli strnil Kori, ki se je svojim gostom zahvalil iz srca, ob tem pa dodal, da je bil dogodek resnično nepozaben, menda tako zelo, da z Julijo še dneve po poroki poskušata strniti vtise. »Imava srečno, da imava tako čudovite starše, sestre, babice, dedke, tete, strice, sorodnike, mačehe, krušne očete, instant babice, instant dedke, prijatelje in prijateljice,« je čustven Kori.

Znani obrazi in Samo ljubezen

Poročila sta se po letu in pol zaroke.

Da je bila poroka nekaj resnično posebnega, se strinjajo tudi mnogi gosti, ki so se z ženinom in nevesto zabavali vse do jutranjih ur. Med povabljenimi, teh je bilo več kot sto, so bili tudi mnogi znani obrazi, med njimi Denis Avdić z ženo Ano, raper Challe Salle z zaročenko Yvonne, voditelj in glasbenik Simon Vadnjal s partnerico Dijano, člani Korijeve skupine Hamer, bobnar Marko Soršak - Soki s partnerico Niko, Iryna Osypenko, igralka Urška Vučak Markež, glasbenica in voditeljica Ana Praznik ter jezična voditeljica Tanja Kocman, novinar in član skupine Sestre Tomaž Mihelič pa je ukradel vso pozornost, ko je ujel šopek ter z ženinom in nevesto zapel zimzeleno uspešnico Samo ljubezen.

Poroka in slavje na Pohorju

Poroke sta se udeležila tudi raper Challe Salle in njegova zaročenka Yvonne. FOTOGRAFIJE: Instagram/Tim Kores

Kori in njegova najdražja sta si večno zvestobo obljubila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, kjer je glasbenik tako rekoč domačin, kočija, s katero sta se mladoporočenca odpeljala iz cerkve, pa je prisotne za hip pustila brez besed. Tim in Julija sta tudi sicer dala velik poudarek na tradicionalno in lokalno, tako pri oblačilih kot pri hrani, poročno slavje pa je potekalo na tisoč metrih nadmorske višine na Pohorju v restavraciji Woods of Sinic, kjer je bilo po Korijevih besedah izvrstno poskrbljeno za dobro jedačo in pijačo. Pa tudi zabavo, konec koncev so se gostje zabavali do pete ure zjutraj, o poročnem slavju našega glasbenika se bo menda govorilo še dolgo.