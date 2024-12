»Praznujmo skupaj«, s pesmijo, folkloro, plesom in humorjem

V Gledališki in koncertni dvorani Lendava je potekala čudovita prireditev z naslovom »Praznujmo skupaj 2024«, ki jo je organiziral JSKD Območna izpostava Lendava, katere vodja je Rozina Nemec, v sodelovanju z KKC Lendava. Prireditev je povezovala Nataša Tomšič, obiskovalci pa so lahko uživali v pesmi, folklori in plesu vseh starosti ter v humorju, tako da so gotovo vsi obiskovalci, katerih ni bilo malo, našli nekaj zase in uživali. Na odru so se zvrstile številne kulturne skupine, kot so: Dramska skupina Veseli Vandrovci KD Lipa, Otroška folklorna skupina vrtca Mavrica Odranci, Mešani pevski zbor Nimam časa DU Lendava, Plesna skupina Hotiške ribice KD Hotiza, Folklorna skupina KD Miška Kranjca Velika Polana, Pevsko društvo Oktet Belmura, Hrvaško KD Pomurje...

FOTO: Tomaž Galič

A tudi to ni vse, saj so bila v zgornji avli Gledališke in koncertne dvorane na ogled razstavljena dela ljubiteljskih slikarjev, ki so nastala letos na regijski likovno-rezbarski ustvarjalni koloniji »Razpotje 2024«, pod mentorstvom akademske slikarke Aleksandre Fekonja iz Gornje Radgone. Omenjena razstava je bila na ogled do 19. decembra.