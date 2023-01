Poslanec Jonas Žnidaršič zbodel Branka Grimsa. Ne boste verjeli, kaj je napisal

Poslanec SDS Branko Grims je pred časom stopil pred kamere in dejal, da je doživel fizični napad, govoril je celo o poskusu umora (kaj je takrat povedal, preberite na povezavi). Policija je zadevo vzela v svoje roke, nato pa po poročanju medijev sklenila, da fizičnega napada pravzaprav ni bilo. Ne glede na to poslanska skupina SDS stoji za Grimsom in njegovimi besedami ter vztraja, da se je fizični napad zgodil. Pa ne samo to: napadalca so povezali z atipično pljučnico, ki je doletela Grimsa (o tem smo pisali v članku Branka Grimsa namerno okužil s to boleznijo? To so sporočili iz PS SDS). Poslanec SDS je namreč že takrat dejal, da je bil deležen tudi pljunka.

Po vsem tem se je oglasil poslanec SD Jonas Žnidaršič, ljudem znan z malih in večjih zaslonov (denimo iz kviza Milijonar), predvsem pa kot duhovitež. Na twitterju je zapisal:

»Glede na to, da je bil kolega Grims napaden od zadaj, ali se je (poleg atipične pljučnice) šel testirat tudi za AIDS?«

Če je nekatere nasmejal, so bili drugi do njega kritični in so izpostavljali nivo komunikacije. Med drugim so poslanca opozorili, da se testira na hiv.