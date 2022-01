Poslanec doniral denar za uboge živali

V društvu proti mučenju živali Celje so se konec minulega leta zelo razveselili obiska poslanca državnega zbora Aleksandra Reberška, ki slovi po svoji dobrosrčnosti, rad pa pomaga tudi živalim.

»Moram priznati, da se je ponovno izkazal za našega rešitelja. Minulo leto je bilo namreč zelo težavno, donacij je bilo zelo malo, mi pa smo posledično ostali brez vsakršnih zalog, da bi lahko pomagali nesrečnim živalim. Ravno v pravem trenutku pa smo dobili klic Aleksandra Reberška, ki se je najavil na obisk. Res je prišel in ponovno pomagal. S člani društva smo se srečali v Mercatorjevi trgovini v Štorah, kjer je poslanec nakupil hrano za živali v vrednosti 150 evrov.

Poslanec je že velikokrat odprl svojo denarnico in pomagal.

A to še ni bilo vse, saj je plačal tudi račun veterinarske oskrbe bolne in poškodovane mucke, na katero smo naleteli. Del donacij je ostal v Štorah, del pa smo jih porazdelili tudi med tiste, ki brezdomnim živalim pomagajo in jih hranijo v Šentjurju, Rogaški Slatini, Celju in še kje. Dejansko pa bi mi brez takšnih srčnih ljudi, ki so pripravljeni pomagati našemu društvu, ostali praznih rok. Zato smo za vsako, sploh pa takšno donacijo res izjemno hvaležni,« nam je dejala aktivna članica in podpredsednica društva Verica Štante, ki je donacijo prevzela v družbi članice društva Alenke Voglar, podpornega člana Riharda Kresnika in vodje Mercator centra v Štorah Tatjane Popovič.