Ponosna mama Tinkara: »Spominjam se, kot bi bilo včeraj« (FOTO)

Tinkaro Fortuna, takrat še Zorec, je širna Slovenija spoznala pred dobrimi 20 leti, ko je bila izbrana v eno najuspešnejših slovenskih pop skupin Bepop. Dolgo je peterica mladenk in mladeničev kraljevala na glasbenih lestvicah ter polnila dvorane, nato pa je Tinkara zanosila in skupina se je odločila za predah, s katerega se niso vrnili.

Tinkara se je medtem posvetila drugim projektom ter postala mama trem čudovitim deklicam. Najstarejša med njimi Taja, pa ravno danes praznuje 19. rojstni dan.

Ponosna mama je svoji že čisto odrasli lepotici čestitala tudi na družabnem omrežju, kjer je objavila fotografijo svoje štručke, ko je ta komaj prijokala na svet, ob njej pa tudi eno novejših, na kateri slavljenka sedi že za volanom. »Kot bi bilo včeraj, se spominjam zelo zasneženega 26. novembra 2005, ko si prijokala na svet in mi podarila naziv mama, predvsem pa mi polepšala in obogatila življenje,« je med drugim zapisala Tinkara, ki je predvsem ponosna, da je njena prvorojenka tako »fajn« in pridno dekle.