Poglejte, kaj je počel Edi Pucer, ko so kamere ugasnile (FOTO)

Zlata olimpijka Janja Garnbret je te dni ponovno osvojila srca številnih Slovenk in Slovencev. Tako na Kongresnem trgu kot doma na Koroškem so jo pričakali številni podporniki in oboževalci, ki so komaj čakali, da se bodo lahko fotografirali z dvakratno olimpijsko prvakinjo.

Tokrat pa je Garnbretova gostovala v oddaji 24ur. S tem pa je dan polepšala tudi številnim tamkajšnjim zaposlenim, med drugim priljubljenega Edija Pucerja.

»"Janja Garnbret je na hodniku! Ne, ne hecam se, pridi pogledat," je potovala danes pri nas informacija hitreje kot kdaj prej. Obvezna oprema: dober fotograf (naredi še eno sliko, daj, za vsak slučaj), ponos v očeh in … nasmeh do ušes. Tale fotografija pove vse, ni res? Naš voditelj Edi Pucer je dejal: “Pa ravno danes sem si še enkrat pogledal njeno plezanje v finalu na olimpijskih igrah in potem jo srečam v službi. Svetovna je, res sem ji želel čestitati!”« so zapisali na Instagram profilu oddaje 24ur.