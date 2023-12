Po rolkah v muzej še legendarna kolesa BMX (FOTO)

Mariborska skejterska in BMX-scena je bila ena najmočnejših v nekdanji Jugoslaviji. Nedavno se je Muzej narodne osvoboditve Maribor poklonil skejterjem s stalno razstavo in dokumentarnim filmom, od torka naprej pa se je rolkarski sceni pridružila še BMX-banda. ​

Andrej Geržina z RTV Slovenija je na originalnih načrtih študiral prvo BMX-progo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Muzej Narodne osvoboditve je z odprtjem razstave BMXMB, 20 palcev šusa ali kako se je pisala zgodovina prve mariborske proge BMX, prve v Jugoslaviji, zaključil še eno razstavo, ki je pogledala iz muzeoloških okvirov. Po odmevni razstavi Sk8tam, torej sem in dokumentarnem filmu Maribor retrosk8tiva, smo se tokrat lotili dediščine kolesarstva BMX v Mariboru, ki je svoj razcvet doživelo med letoma 1987 in 1996,« pravi kustos muzeja in avtor razstave ​​Uroš Dokl.

Tri generacije Tratnikovih – Tadej Tadiman Tratnik, frontmen Sitih hlapcev in večkratni državni prvak v vožnji z BMX, s sinom Zenom ter očetom Ivanom FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Simona Tripkovič, direktorica Muzeja NO Maribor, v družbi Martine Kositer z Urada za kulturo in mladino, je mlade z dobrim programom začela vračati v muzej. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Podobno kot rolkanje je tudi BMX skrival veliko več kot le športno zgodbo. Neverjetna naključja in jeklena volja mariborske kolesarske legende Lojzeta Fajdige in Milana Eržena so omogočili, da sta ob pomoči številnih navdušencev naredila nekaj ključnih korakov za izgradnjo prve BMX-proge v Jugoslaviji in to prav v Mariboru leta 1987,« je še dodal.