Po nesreči voditeljice so s Planet TV sporočili tole

S Planet TV so sporočili, da je voditeljica informativne oddaje Katarina Braniselj uspešno prestala operacijo hrbtenice. »Katarina se vsem zahvaljuje za lepe misli in želje ter se opravičuje vsem, ki jim ni odpisala, saj še vedno nabira moči,« so napisali v sporočilu za javnost.

Zaradi trenutnih razmer bo voditeljica do nadaljnjega odsotna, saj je pred njo še zahtevna rehabilitacija. »Vsi sodelavci in vodstvo medijske hiše Planet TV ji želimo hitro okrevanje,« so še sporočili.

Voditeljica je imela za vikend hudo prometno nesrečo, saj je vanjo trčil motorist, ki je nato odpeljal s kraja nesreče. Kaj je po nesreči povedala za naš portal, si lahko preberete tukaj.

