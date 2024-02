Po nesreči voditeljice POP TV zdaj o njeni usodi sporočil tole

Po nesreči njihove voditeljice, POP TV zdaj o njeni usodi sporočil tole

Novinarka in voditeljica oddaje Vizita na POP TV Urška Šestan je že vrsto let prepoznaven televizijski obraz, ki ozavešča gledalce z nasveti in novicami s področja zdravstva in zdravega življenja. A v začetku decembra lani jo je doletela nesreča, saj si je zlomila roko.

Zdaj pa so iz največje komercialne televizije pri nas sporočili dobro novico o njenem povratku na male ekrane: »Pozor, pozor! Imamo odliiiiično novicoo. Naša Urška je nazaj. In z njo tudi Vizita. Mi smo jo zeeeloo pogrešali. Urška, dobrodošla nazaj!«