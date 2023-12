Priljubljena voditeljica Vizite pristala v Kliničnem centru Ljubljana

Novinarka, pravnica in voditeljica oddaje Vizita na Pop TV Urška Šestan je že vrsto let prepoznaven televizijski obraz, ki s svojimi prispevki v rubriki Vizita ozavešča gledalce z nasveti in novicami s področja zdravstva in zdravega življenja.

Urška verjame v preventivo, v zimskem času si v vse tople napitke doda cimet, limono ali domači med. Namesto kave pa si skoraj vsako jutro pripravi cikorijo z mandljevim mlekom, doda kurkumo, cimet, ingver in žličko medu.

A zimske snežne razmere so nepredvidljive in simpatična voditeljica je zaradi poledenelih tal pristala v Kliničnem centru v Ljubljani. Na družbenih omrežjih smo zasledili njeno fotografijo s spodnjim zapisom:

»Če vas na malih ekranih prav vsak petek pričaka naša Urška Šestan, pa vas tokrat, žal, ne bo mogla pozdraviti v rubriki Vizita. Ker je namreč tale fotka iz UKC Ljubljana, kjer je Urška pristala zaradi zloma roke na ledu. Tako vam z gipsom na zapestju sporoča, da se vrne takoj, ko se kosti zacelijo.«