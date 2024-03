Po današnjem potresu se je oglasila Tinkara Fortuna: Moj pes je vedel, da bo potres

Priljubljena pevka Tinkara Fortuna je na enem izmed družbenih omrežij objavila zanimiv zapis o njihovem psu. Verjame, da njihov štirinožni hišni ljubljenček zaznava več kot ljudje. Danes ponoči naj bi zaznal potres v Zagrebu, ki mu je povzročil nemir. Tako je Tinkara opisala njegovo obnašanje: »Naš sonček Jinx ima že od nekdaj zelo izostrene čute. Postal je zelo nemiren tik pred potresom, kadar je neurje, ko je bila lani poplava ... Danes se je okoli 1.30 prebudil, cvili, bil zelo nemiren, hodil naokoli ... Nisem razumela, kaj mu je, kaj mi sporoča.«

Pozneje je Tinkara ugotovila, da je ravno ob tej uri streslo hrvaško prestolnico. Kot kaže, je njen pes zaznal nekaj zanj nenormalnega, kar ga je vznemirilo.

Tinkarin tenkopčutni pes. FOTO: Zaslonski Posnetek/instagram

Kaj pravijo strokovnjaki?

Po mnenju strokovnjakov naj bi psi in tudi druge živali pred potresi čutile rahlo valovanje, ki ga ljudje na zaznamo, zato se že nekaj ur pred potresom drugače vedejo in so vznemirjeni.

Vedenje živali za znak bližajočega se potresa kot zanesljivo opozorilo jemljejo marsikje po svetu. Na Japonskem in Kitajskem so psi pomemben del sistema zgodnjega opozarjanja na bližajočo se katastrofo.

Podobnega mnenja so skrbniki psov, ko je govor o zaznavanju neviht. Kot pred potresom se psi menda lahko tesnobno obnašajo že pred prihodom grmenja in dežja.

Petra Hrovatin iz ljubljanskega živalskega vrta je v izjavi za 24ur.com povedala, da je bilo narejenih že veliko raziskav, s katerimi so poskušali ugotoviti povezavo med obnašanjem živali in naravnimi katastrofami, vendar dokončnih zaključkov ni. Vse več ljudi pa opaža, da so živali, tudi domače, pred potresi in drugimi naravnimi katastrofami bolj nemirne. To so opazili predvsem pri kačah in tudi slonih, ki so pred štirimi leti, ko je v Indoneziji pustošil smrtonosni cunami, bežali proti notranjosti otoka. Hrovatinova je omenila tudi raziskavo upokojenega biologa, ki je ugotovil, da obstaja povezava med izgubljenimi domačimi živalmi in potresi. Pred potresom se namreč število izgubljenih domačih živali poveča.