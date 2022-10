Pirc Musarjeva razkrila, kakšna je Melania Trump in v katerem jeziku se pogovarjata

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je v jutranji oddaji razkrila, kako so se križale njene poti z nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump. Povedala je, da sta po telefonu govorili v slovenščini in da zelo lepo govori materni jezik. Denisa Avdića je zanimal, kako sta se našli in povedala je, da jo je kontaktiral znan ameriški odvetnik, ki se ukvarja z medijskim pravom in ji ponudil, da postane del tima, ki se ukvarja z zaščito njenega imena.

Trumpova je potem, ko so začeli po njej poimenovati produkte dejala: »Nataša, tožili ne bomo nikogar, ampak nisem pa na prodaj.« Takrat so poskrbeli, da se njeno ime ni uporabljalo v komercialne namene. Musarjeva je še razkrila, da so takrat dali v javnost opozorilo in se je stvar umirila. Čisto na koncu pa je še povedala, da so jo prijatelji za rojstni dan presenetili in ji podarili sevniško tortico, ki nosi ime nekdanje prve dame.