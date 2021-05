Peterica novih kandidatk: od Rusinje do lastnice nočnega lokala

FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

V bitko za srce mladeniča v šovu Sanjski moški so prišla nova dekleta, ki so vnesla nemir že s svojimi provokativnimi sporočili. Ob prihodu v hotel, kjer jih je čakal del deklet staroselk, pa je sledilo izpraševanje.Nekatera dekleta so povedala, da so prišla zaradi promocije, druge zaradi zabave,pa je iskreno priznala, da je prišla po ljubezen. Nova tekmovalkaje rekla: »Zdaj ko vem, kdo je sanjski moški, grem do zmage.«pa: »Draga Lea, ne piše se ti nič dobrega.«Dekle z roza lasmi in s tetovažami je, ki je že sodelovala v resničnostnem šovu Kmetija.