Peter Lovšin je postal dedek

Komplet, ki ga je za prvega vnučka spletla babi Darja. FOTO: FACEBOOK

Sreča je prišla zjutraj ob 6.16. 4030 gramov. Izrezan ati.

V družinije te dni veselo. Glasbenikin njegova ženasta na družabnem omrežju facebook razkrila, da je njuna hčerkapostala mamica. Rodila je sinčka, ki mu je nadela ime»Sreča je prišla zjutraj ob 6.16. 4030 gramov. Izrezan ati,« je v ponedeljek zapisala presrečna babica in Nejki zaželela vse najlepše. Za priljubljenega in prekaljenega rockerskega mačka je to prvi vnuk, sicer pa imata zakonca še dve vnukinji, ki sta že najstnici.Darja Lovšin je za malčka spletla sivo-moder komplet copatkov in kapice, da mu bo v prvih mesecih življenja prijetno in udobno. Pero ima z Darjo, s katero sta v zakonu že štiri desetletja, še sina, ki se je leta 2019 poročil s, glasbenico in članico skupine Hellcats.Nejka se ukvarja z duhovnostjo, in sicer je mojstrica reikija in inštruktorica joge, medtem ko je Matej z mamo direktor v Zavodu za izobraževanje o diabetesu Dita.