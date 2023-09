Oriano po razhodu s sedem let mlajšim kitaristom ujeli v objemu drugega

Priljubljena televizijska voditeljica Oriana Girotto, ki je med drugim tudi zelo uspešna vodička turističnega območja Mestne občine Ljubljana, je končala desetletno ljubezensko zvezo z glasbenikom, sedem let mlajšim kitaristom Maticem Ajdičem.

Že pred leti se je zdelo, kot da se Oriana in njen postavni Matic vse bolj oddaljujeta. Zdaj je v javnost prišla novica o razhodu, še vedno pa naj bi skupaj po najboljših močeh naredila vse za njunega sina Edvarda.

Vedno aktivna voditeljica je na družbenih omrežjih objavila fotografije in video v družbi italijanske glasbene legende Al Bana. Nasmejana, srečna in zapeljiva. Pod objavo so se usuli pozitivni komentarji sledilcev, ki so enotni. Oriana je čudovita.

Girottijeva pa naj bi srečo našla v objemu mlajšega Ljubljančana, nekdanjega hokejista, s katerim naj bi konec avgusta tudi preživela dopust, poroča metropolitan.si.

Preberite še: