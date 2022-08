Sladko odštevanje Oriane Girotto

Vesela in pozitivna Oriana Girotto je ena najbolj vsestranskih žensk, ki se znajde v čisto vsaki situaciji in je ni strah novih izzivov. Odlična je pred kamerami, kot turistična vodička, učiteljica italijanščine, povezovalka italijanskih in slovenskih podjetij, zadnje čase celo dela v agenciji, ki se ukvarja s prevozi ljudi na koncerte. S tem je združila svojo ljubezen do potovanj in glasbe. Zasebno pa je predana mama sinovoma Aleksandru Borisu in Edvardu.

... Edvard pa prvošolček.Foto: osebni arhiv

Vesela je, da je starejši odrasel in samostojen, lepo pa mu sledi tudi mlajši. Naključje je hotelo, da bosta oba njena sinova kmalu prvošolca. Aleksander je končal srednjo šolo za oblikovanje in bo oktobra bruc, hkrati pa je tudi odličen ilustrator, igralec in glasbenik. Prvi september pa bo velika prelomnica tudi za mlajšega Edvarda, ki je do nedavnega brezskrbno užival v vrtcu in se ob popoldnevih z mamo potepal po otroških igriščih. Oba sinova se seveda zelo veselita novih šolskih izzivov.