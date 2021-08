Opa, kardinal Rode povsem spremenil svoj videz (FOTO)

Kardinala Franceta Rodeta smo vajeni brez brade in brkov. FOTO: Jure Erzen/Delo

Kardinal Franc Rode. FOTO: Facebook/vatican News

je v spominu večine Slovencev zapisan kot resen cerkveni dostojanstvenik, zato so bili številni presenečeni, ko so ga v nedeljo, na enega največjih krščanskih praznikov zagledali s precej spremenjenim videzom.Rode je na praznik Marijinega vnebovzetja, ki je v Sloveniji državni praznik, pred cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Novi Štifti na Dolenskem daroval slovesno sveto maša in presenetil z brki in brado, kakršni so priljubljeni med t. i. hipsterji.Rode, ki bo 23. septembra praznoval 87. rojstni dan, je bil med letoma 1997 in 2004 ljubljanski nadškof in metropolit. Leta 2004 ga je papež Janez Pavel II. imenoval za prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, dve leti kasneje pa ga je papež Benedikt XVI. povišal v kardinala, s polnim naslovom kardinal diakon cerkve San Francesco Saverio alla Garbatella. Službo prefekta kongregacije je odložil leta 2011 ob upokojitvi. Junija 2016 je na konzistoriju prejel naziv kardinal duhovnik, pri čemer je ohranil naslovno cerkev v Garbatelli.