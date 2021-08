Fafangel skoraj neprepoznaven, poglejte, kaj je storil (FOTO)

z Nijz se je v svojem slogu razjezil na državljana, ki je Fafangla na twitterju označil za »glumca« oziroma igralca in podvomil o cepivu proti covidu 19, ki ga je Fafangel vbrizgal šolski ministrici, saj je te dni zbolela za covidom. Neznanec je prepričan, da je bilo v cepivu preveč fiziološke raztopine in da je ministrica zato zbolela, da torej cepiva niso učinkovita.S to tezo se nikakor ne strinja epidemiolog Fafangel, ki je avtorju namenil nekaj pojasnil. »Pa res mislite, da bodo nasedli? Ne podcenjevati ljudi. Spodaj številke: Tveganje za okužbo pri cepljenih nizko in ne nič. Tisti, ki se ne cepijo: moramo graditi zaupanje. Tisti, ki namerno odvračajo ostale: poden,« je odgovoril neznancu in zabil žebljico na glavico.Objavil pa je tudi fotografijo svojega novega videza oziroma fotografijo svoje nove frizure. Skoraj neprepoznaven, kajne? Vajeni smo ga bili z daljšimi kodrastimi lasmi, a tudi s krajšimi nadaljuje opozarjanje na posledice epidemije.