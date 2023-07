On je čarodej nove generacije, ne boji se napredka

Čarodej nove generacije, 28-letni Aleksander Štucl iz Celja, je že velikokrat stal na različnih odrih, toda letos je prvič v življenju stopil na gledališki oder Špas teatra in uprizoril trike, ki jih doslej še nihče ni videl. Ustvariti takšno čarovniško predstavo ni preprosto, nam je pred meseci ob premieri zaupal mladi čarodej, ki pa se je nedavno poglobil v razmišljanje o tem, kako se bo svet čez čas spremenil, s tem pa morda tudi njegov poklic.

Nobena novost ni, da se umetna inteligenca izjemno hitro razvija, naš čarodej pa pravi, da se takšnega napredka ne boji, in ga tudi ne skrbi, da bi kaj kmalu ostal brez dela. »Umetno inteligenco spremljam že kar precej časa. Stalno uporabljam ChatGPT, saj mi podaja ideje in mi pomaga pri njihovi izvedbi. Mislim, da se bo moral svet počasi navaditi na vse skupaj, se pa strinjam, da je lahko umetna inteligenca precej strašna na prvi pogled, vendar jo moramo sprejeti,« razmišlja naš čarodej, ki meni, da ne bomo prikrajšani za človeško bližino. »Roboti nam bodo pomagali pri razvoju in optimizaciji naših življenj. Veselim se prihodnosti in novih izumov,« še pravi mladi čarodej.