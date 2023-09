Okronana dva dni pred rojstnim dnem: tu so vse podrobnosti izbora najlepše Slovenke (FOTO)

V športni hiši v Radljah ob Dravi se je le dan pred koncertom Magnifica na odru odvrtel izbor najlepše Slovenke letošnjega leta. Projekt, katerega rdeča nit je podpiranje vsega slovenskega, iz leta v leto združuje več različnih zanimivih zgodb, posameznikov in podjetij, naloga lepotic, ki se pomerijo za krono, pa precej presega tisto klasično izpred desetletja, ko je bilo dovolj, da je dekle simpatično na videz. Letos so se finalistke med drugim dokazovale v sestavljanju plavajoče hiše, varjenju železa in piva, se pomerile kot tekačice na tekaški prireditvi Rad' mam' tek, sestavile in posnele spletni oglas za toplotne črpalke. Žirija, ki so jo sestavljali župan Radelj ob Dravi mag. Alan Bukovnik, direktorica Tosame Mojca Šimnic Šolinc, miss Slovenije 2022 Vida Milivojša, direktor trženja v podjetju Stroka.si David Miško in direktorica VDC Zasavje Špela Režun, je dekleta spremljala vse od razglasitve v finalistke do zaključne prireditve pri vseh dejavnostih, ki so jih opravljale, in na podlagi vsega, kar so počele, podala končno oceno.

Strokovna žirija (z leve): direktorica Tosame Mojca Šimnic Šolinc, župan Radelj ob Dravi mag. Alan Bukovnik, miss Slovenije 2022 Vida Milivojša, direktor trženja v podjetju Stroka.si David Miško in direktorica VDC Zasavje Špela Režun

Ker je bila finalna prireditev letos v krajih, kjer se osredotočajo na gozd in sonaravno gozdarjenje, je bil del dogodka eno od slovenskih največjih naravnih bogastev, les. Poklonili so se mu tako z besedami kot tudi z glavnim atributom lepotne kraljice, krono, ki je bila tokrat v celoti izdelana iz lesa. Dekleta so se predstavila v treh izhodih: najprej v dih jemajočih poročnih, nato še večernih oblekah iz Poročnega kotička ter v športnih oblačilih slovenske znamke SWY brand in športnih copatih Alpina.

Ljubezen vedno zmaga

Dogodek so povezovale tri nekdanje nosilke krone, miss Slovenije leta 2018 Lara Kalanj, miss Slovenije 2017 Maja Zupan in miss Slovenije 2020/21 Maja Čolić. Dogajanje so popestrili glasbeni nastopi, med katerimi je še posebno veliko navdušenje požel nastop osemletnega Alekseja Gačnika Verka, ki se je predstavil z rockovsko skladbo Črn dan, bela noč. Odlični so bili tudi Mate Bro, DavidOFF, DaDžem, Dunja Vrhovnik in RoMa Child. Eden najbolj čustvenih trenutkov je bilo slovo miss Slovenije 2022 Vide Milivojša: s solzami v očeh se je zahvalila vsem, ki so ji v letu, ko je nosila krono, izkazovali ljubezen, še posebno varovancem VDC Zasavje, ki so jo naučili, da je ljubezen vključujoča in vedno zmaga. Solze so tekle tudi v dvorani, ko se je zahvalila svojim staršem in vsem, ki so verjeli vanjo tudi takrat, ko sama ni.

V Indijo potuje Vida Na svetovni izbor za miss sveta 2023, ki bo v Indiji, bo odpotovala miss Slovenije 2022 Vida Milivojša. Miss Slovenije 2023 Alida Tomanič bo naše barve zastopala prihodnje leto, dotlej pa se bo pripravljala na ta izziv.

Občutki so neverjetni

Najbolj napeti trenutki večera so bile razglasitve letošnjih zmagovalk. Lento druge spremljevalke je prejela Tijana Bektašević iz Škofje Loke, prva spremljevalka je Aleksandra Matan iz Mengša. Krona miss Slovenije je okrasila glavo Alide Tomanič s Ptuja, njeni starši, fant, boter in botra, fantova mati in botra ter dobra prijateljica so ves čas navijali zanjo v dvorani. Solz in aplavza zato ni primanjkovalo, zmagovalka pa nam je zaupala, da so njen boj za najlepšo doma pred računalniki spremljali še številni drugi bližnji. »Občutki so neverjetni, to so občutki, o kakršnih lahko le sanjaš,« nam je po izboru zaupala nova miss.

Za krono so se letos borile Nika Šalamon, Nina Kokot, Špela Godvajs, Alida Tomanič, Andjela Jakimovska, Ava Domina Zamuda, Nada Hejja, Tijana Bektašević, Ines Marjetič, Aleksandra Matan, Ana Ivanc in Pika Kenda.

»Zelo sem ponosna nanjo. To je uresničitev njenih trenutnih sanj. Upam, da bo zmogla uskladiti študij z obveznostmi, ki jih bo imela kot miss Slovenije,« nam je, ganjena po hčerini zmagi, zaupala mama zmagovalke Marjana Tomanič. Zmaga na tekmovanju je za novo najlepšo Slovenko še toliko slajša, ker se je zgodila le dva dni pred njenim 20. rojstnim dnem. Alido smo vprašali tudi, ali je pripravila kako poslanico Slovenkam. »Vsem puncam bi rada sporočila, da so vredne in da naj bodo samozavestne. Naj bodo tudi samosvoje, naj bodo ponosne na to, kar so. Ker je vsaka lepa takšna, kakršna je,« je zagotovila.

Občutki so neverjetni, to so občutki, o kakršnih lahko le sanjaš.

Bralci ste izbrali

Na dogodku so razglasili tudi miss Slovenskih novic, ki ste jo s svojimi glasovi izbrali bralci našega in vašega časnika in seveda spletne izdaje. To je 22-letna Pika Kenda iz Tržiča, ki je potrdila, kar smo slišali večkrat v tem lepotnem večeru: da se dekleta od začetka do konca projekta naravnost razcvetijo. »Imela sem težave z javnim nastopanjem, nisem bila preveč samozavestna. Mislim, da se skozi projekt res razviješ kot oseba, se soočaš z izzivi, med drugim z javnim nastopanjem,« nam je zaupala lepotica, ki se vsem, ki ste glasovali zanjo, iskreno zahvaljuje. Za moški del glasovalcev smo ji zastavili še vprašanje, za katero smo predvidevali, da morda koga zanima. »Ne, nisem samska. Sem srečno zaljubljena,« je smeje razkrila.