Od Alfija Nipiča do Klape Lipi Anđeli, gala koncert navdušil ljubitelje glasbe

Čeprav se je na skrajnem severovzhodu države nedavno zvrstilo veliko takšnih in drugačnih prireditev, je še posebno pozornost ljubiteljev različnih glasbenih zvrsti pritegnil gala koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače. V polni dvorani Gledališča Park v Murski Soboti je namreč za zabavo poskrbelo 14 slovenskih in hrvaških, znanih in manj znanih glasbenikov in glasbenih skupin.

Alfi Nipič na odru z idejnim vodjo koncerta Gezo FOTOGRAFIJE: PETER ŠKRILEC

S tem je na daleč znani koncert dosegel že 35 let, odkar je eno največjih zabavnih prireditev na skrajnem severovzhodu države oživil prekmurski glasbenik in humorist Geza Farkaš, bolj znan kot Geza se zeza. Organizatorji z voditeljem prireditve Gezo na čelu so še enkrat uprizorili nepozaben večer. Pa ne le z nastopajočimi, temveč tudi s pogostitvijo in nagradami.

Dvorana je bila polna do zadnjega kotička.

Na letošnjem koncertu so nastopili Alfi Nipič, Andrej Bergant in Slakovi sorodniki, Werner, Boris Kopitar, Janez Lotrič, Okrogli muzikanti, Primorski fantje, Skupina Metulj, Klapa Lipi Anđeli, Branko Petek, Ivan Mezga, Rok Štopfer in Geza se zeza. In vsi so vsak po svoje poskrbeli za navdušenje ljubiteljev raznolikega glasbenega žanra.