O Nuši Derenda krožijo neokusne laži: Še kako živa sem! (FOTO)

Znani Slovenci so pogosto tarča spletnih goljufov, ki zlorabijo identiteto ljudi in objavijo izmišljen članek ali intervju. V zadnjih mesecih so se na družbenih omrežjih, predvsem na facebooku, pojavljali izmišljeni članki o Boštjanu Romihu in Ani Praznik.

Tokrat pa so se nepridipravi očitno spravili še na pevko Nušo Derenda. Kot je sporočila sledilcem na instagramu, zadnje dni po facebooku kroži kar nekaj lažnih profilov, ki nosijo njeno ime. Dodaja še, da po družbenih omrežjih krožijo izmišljene in lažne novice, zato vse prosi, da takšne profile in novice prijavijo pristojnim.

»Glede na zadnjo novico o meni pa samo sporočam, da sem še kako živa in tudi živahna. Ravno na poti na koncert. Lepo nedeljo vam želim!« je zapisala ob prikupni fotografiji.